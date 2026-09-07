Poucette – St Médard en Forez (42), Salle des fêtes, Saint-Médard-en-Forez

Informations pratiques

Poucette – St Médard en Forez (42) Vendredi 18 décembre, 10h00 Salle des fêtes Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-18T10:00:00+01:00 – 2026-12-18T11:00:00+01:00

Fin : 2026-12-18T10:00:00+01:00 – 2026-12-18T11:00:00+01:00

Dans le sable, des images apparaissent, disparaissent, s’enroulent autour d’une musique… Devant les yeux et les oreilles des spectateurs, une histoire se dessine : celle de Poucette, l’enfant immense et minuscule. Projection en direct de dessins dans le sable, sur un air de conte… Une expérience unique, un voyage poétique sans parole où le dessin et la musique expriment toute leur puissance narrative.

Salle des fêtes 42330 St Médard en Forez Saint-Médard-en-Forez 42330 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Poucette – Dessin en sable et musique en direct pour enfants de 3 à 12 ans