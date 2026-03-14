Poucette – Une odyssée miniature Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-25 11:00 – 11:45

Gratuit : non 7,50 € / 10,50 € 10,50 € tarif plein / 7,50 € tarif moins de 12 ans Billetterie : laruchenantes.fr Jeune Public – Age minimum : 3 et Age maximum : 10

Marionnettes – visuel – poésie C’est l’histoire d’une petite fille pas comme les autres.Aussi grande qu’une fraise, aussi petite qu’un doigt.Elle s’appelle Poucette.Mais ce n’est pas parce qu’on est petit qu’on ne peut pas rêver à de grandes aventures !Suivez Poucette dans son odyssée miniature au cœur de la nature… Une pièce de la Compagnie Heureux les FêlésMise en scène et interprétée par Lucile Bariou Durée : 45 min. Jeune public à partir de 3 ans Représentations du 22 au 25 avril 2026 à 11h et à 15h

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

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