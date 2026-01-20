POUDRE THEATRE DU GRAND ROND Toulouse

POUDRE

THEATRE DU GRAND ROND 23 Rue des Potiers Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 14 EUR

Début : 2026-04-02 21:00:00

fin : 2026-04-11 22:00:00

2026-04-02

Ce spectacle a pour objet la peur et le courage c’est une ode à l’arrogance vitale des clowns comme grands dégoupilleurs d’angoisse. Vous reprendrez bien un peu d’oxygène !

Face aux catastrophes annoncées, quoi de plus nécessaire que de se lancer à l’assaut de nos peurs peur du vide, peur de la mort, peur de l’échec, peur du ridicule. Quoi de plus nécessaire que d’en jouer, d’en prendre le contrepied avec force dans la dinguerie et la joie. 10 .

English :

This show is about fear and courage: it’s an ode to the vital arrogance of clowns as great angst-busters. You?ll be glad of a little oxygen!

