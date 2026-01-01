Pouet pouet, c’est la fête Médiathèque Aragon Le Mans

Pouet pouet, c’est la fête

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe

Début : 2026-01-24 17:30:00

fin : 2026-01-24 18:00:00

2026-01-24

Même les bébés ont droit à la fête ! Lectures en chansons pour les toutpetits accompagnés de leurs parents.

17h30 Aragon

Pour les 0-4 ans .

