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AGENDA · La Roche-Jaudy

Pouldou’Ramène Sur l’estuaire du Bizien La Roche-Jaudy

samedi 22 août 2026 · Sur l'estuaire du Bizien · La Roche-Jaudy

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Sur l'estuaire du Bizien
Adresse
Pouldouran
Ville
22450 La Roche-Jaudy
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

La Roche-Jaudy

Pouldou’Ramène

Sur l’estuaire du Bizien Pouldouran La Roche-Jaudy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 17:00:00
fin : 2026-08-22 23:00:00

Date(s) :
2026-08-22

Le Monde à Nos Oreilles revient à Pouldouran pour 4 soirées placées sous le signe de la musique, des copains et des verres qui trinquent. Sur place: Food truck, huîtres, bavette, disco-funk, reggae, tropical…   .

Sur l’estuaire du Bizien Pouldouran La Roche-Jaudy 22450 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 86 65 76 28 

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English :

L’événement Pouldou’Ramène La Roche-Jaudy a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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