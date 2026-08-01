Pouldou’Ramène Sur l’estuaire du Bizien La Roche-Jaudy

samedi 22 août 2026 · Sur l'estuaire du Bizien · La Roche-Jaudy

Informations pratiques

La Roche-Jaudy

Pouldou’Ramène

Sur l’estuaire du Bizien Pouldouran La Roche-Jaudy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 17:00:00

fin : 2026-08-22 23:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Le Monde à Nos Oreilles revient à Pouldouran pour 4 soirées placées sous le signe de la musique, des copains et des verres qui trinquent. Sur place: Food truck, huîtres, bavette, disco-funk, reggae, tropical… .

Sur l’estuaire du Bizien Pouldouran La Roche-Jaudy 22450 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 86 65 76 28

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English :

L’événement Pouldou’Ramène La Roche-Jaudy a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose