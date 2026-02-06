Poule au pot à Razimet Villefranche-du-Queyran
Poule au pot à Razimet Villefranche-du-Queyran dimanche 15 février 2026.
Poule au pot à Razimet
Villefranche-du-Queyran Lot-et-Garonne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-15
fin : 2026-02-15
2026-02-15
Potage/poule au pot et ses légumes/salade, fromage/dessert
À la salle des fêtes de Razimet. .
Villefranche-du-Queyran 47160 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 49 82 78
