Poule au pot

Salle Roland Marc Bourriot-Bergonce Landes

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Samedi 22 Novembre dès 19h30 venez vous réchauffer et passer une bonne soirée tout en dégustant une bonne poule au pot ! Le dîner sera composé d’un potage suivi d’une poule au pot et ses légumes, fromage/salade et d’une tarte aux fruits, vin et café compris .

Inscriptions avant le 17 Novembre !

Salle Roland Marc Bourriot-Bergonce 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 93 38 08

English : Poule au pot

Saturday, November 16 at 7:30 pm, come and warm up and enjoy an evening of good old-fashioned poule au pot ! Dinner will consist of a soup followed by a poule au pot with vegetables, cheese/salad and a fruit tart, wine and coffee included.

Register before November 10!

German : Poule au pot

Am Samstag, den 22. November ab 19:30 Uhr können Sie sich aufwärmen und einen schönen Abend verbringen, während Sie ein leckeres Huhn im Topf genießen! Das Abendessen besteht aus einer Suppe, gefolgt von einem Huhn mit Gemüse, Käse/Salat und einem Obstkuchen, Wein und Kaffee inklusive.

Anmeldungen bis zum 17. November!

Italiano :

Sabato 22 novembre dalle 19.30, venite a riscaldarvi e a godervi una serata all’insegna del buon cibo e del pollo! La cena consisterà in una zuppa seguita da uno stufato di pollo con verdure, formaggio/insalata e una crostata di frutta, vino e caffè inclusi.

Iscrivetevi entro il 17 novembre!

Espanol : Poule au pot

El sábado 16 de noviembre a partir de las 19.30 h, ven a calentarte y disfrutar de una velada de buena comida y pollo La cena consistirá en una sopa seguida de un estofado de pollo con verduras, queso/ensalada y una tarta de frutas, vino y café incluidos.

Inscríbase antes del 10 de noviembre

L’événement Poule au pot Bourriot-Bergonce a été mis à jour le 2025-11-05 par OT Landes d’Armagnac