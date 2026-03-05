Poule au Pot Cercle de travailleurs de BROCAS Brocas

Poule au Pot

Cercle de travailleurs de BROCAS 619 rue des forgerons Brocas Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

La poule au pot est un plat traditionnel de grand-mère.

Il traverse les générations sans prendre une ride. Ce plat généreux et savoureux fait chavirer les cœurs et réveiller les papilles . Pour connaître encore ces sensations , venez nombreux au Cercle ! Places limitées.

La poule au pot est un plat traditionnel de grand-mère.

Il traverse les générations sans prendre une ride. Ce plat généreux et savoureux fait chavirer les cœurs et réveiller les papilles . Pour connaître encore ces sensations , venez nombreux au cercle de BROCAS , le

vendredi 20 mars vers 20h . Le meilleur accueil vous sera réservé. Places limitées ! Ne tardez pas ! .

Cercle de travailleurs de BROCAS 619 rue des forgerons Brocas 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 42 41 brocas.cercle@laposte.net

English : Poule au Pot

Poule au pot is a traditional grandma’s dish.

It has been passed down through the generations without a single wrinkle. This generous, tasty dish is sure to stir the heart and awaken the taste buds. To experience these sensations again, come along to the Cercle! Places are limited.

L’événement Poule au Pot Brocas a été mis à jour le 2026-03-03 par OT Cœur Haute Lande