Poule au pot Maison du Temps Libre Castelnau-Rivière-Basse
Poule au pot Maison du Temps Libre Castelnau-Rivière-Basse dimanche 1 mars 2026.
Poule au pot
Maison du Temps Libre CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Castelnau-Rivière-Basse Hautes-Pyrénées
Tarif : 18 – 18 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01 13:00:00
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-03-01
Un bon plat d’hiver toujours très apprécié, ça vous tente ? Le club taurin vous invite à un repas Poule au Pot !
Menu
Potage
Poule au pot et ses légumes
Fromage
Dessert
Vin et café compris
Réservation obligatoire
.
Maison du Temps Libre CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Castelnau-Rivière-Basse 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 67 35 34 33 mairie@castelnau-riviere-basse.com
English :
Would you like to try a tasty winter dish? The bullfighting club invites you to a Poule au Pot meal!
Menu
Soup
Poule au Pot with vegetables
Cheese
Dessert
Wine and coffee included
Reservation required
