Poule au pot Maison du Temps Libre Castelnau-Rivière-Basse

Poule au pot

Un bon plat d’hiver toujours très apprécié, ça vous tente ? Le club taurin vous invite à un repas Poule au Pot !

Menu

Potage

Poule au pot et ses légumes

Fromage

Dessert

Vin et café compris

Réservation obligatoire

Maison du Temps Libre CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Castelnau-Rivière-Basse 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 67 35 34 33 mairie@castelnau-riviere-basse.com

English :

Would you like to try a tasty winter dish? The bullfighting club invites you to a Poule au Pot meal!

Menu

Soup

Poule au Pot with vegetables

Cheese

Dessert

Wine and coffee included

Reservation required

