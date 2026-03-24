Poule au pot et Cantère

Le Vignau Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Dimanche 29 mars 2026

Poule au pot & Cantèra

Chants gascons et pyrénéens autour d’un bon repas avec VATH d’ASPA.

Programme de la journée

10h Stage de chant polyphonique

11h30 Apéro-cantèra

12h30 Poule au pot, fromage aspois, dessert, café…

Et chanter, toujours chanter !

La Cantèra, c’est le plaisir de chanter spontanément, tous ensemble, à tout moment.

Réservations avant le mercredi 25 mars .

Le Vignau 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 31 69 03

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English : Poule au pot et Cantère

L’événement Poule au pot et Cantère Le Vignau a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Grenade