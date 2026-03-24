Poule au pot et Cantère Le Vignau
Poule au pot et Cantère Le Vignau dimanche 29 mars 2026.
Poule au pot et Cantère
Le Vignau Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Dimanche 29 mars 2026
Poule au pot & Cantèra
Chants gascons et pyrénéens autour d’un bon repas avec VATH d’ASPA.
Programme de la journée
10h Stage de chant polyphonique
11h30 Apéro-cantèra
12h30 Poule au pot, fromage aspois, dessert, café…
Et chanter, toujours chanter !
La Cantèra, c’est le plaisir de chanter spontanément, tous ensemble, à tout moment.
Réservations avant le mercredi 25 mars .
Le Vignau 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 31 69 03
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English : Poule au pot et Cantère
L’événement Poule au pot et Cantère Le Vignau a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Grenade
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