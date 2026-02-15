Poule au pot et thé dansant, de Lescloupé Lescloupé Montardon

Lescloupé 20 Route de la Mairie Montardon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 37 – 37 – 37 EUR

Tarif de base plein tarif

12h repas poule au pot. Réservation avant le 13 février.
14h30 thé dansant. Réservation avant le 21 février.   .

Lescloupé 20 Route de la Mairie Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 92 55 

