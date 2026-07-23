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AGENDA · Montord

Poule au Pot Festival Viticole et Gourmand Foyer Rural Montord

dimanche 23 août 2026 · Foyer Rural · Montord

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Foyer Rural
Adresse
6, Impasse des Floux
Ville
03500 Montord
Département
Allier
Tarif
17 17 Réservations repas avant le 15 août

Montord

Poule au Pot Festival Viticole et Gourmand

Foyer Rural 6, Impasse des Floux Montord Allier

Tarif : 17 – 17 – EUR

Réservations repas avant le 15 août

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 20:00:00
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

Dans le cadre du Festival Viticole et Gourmand, le Foyer Rural de Montord vous invite à sa traditionnelle Poule au Pot comme Chez Grand-Mère au menu Aspic/ Tomate, Poule au Pot (entière) accompagnée de riz et ses légumes, fromage, dessert et café.
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Foyer Rural 6, Impasse des Floux Montord 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 95 86 77 

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English :

As part of the Wine and Food Festival, the Foyer Rural de Montord invites you to enjoy its traditional Poule au Pot, just like “at Grandma’s”: on the menu: Aspic/ Tomato, Poule au Pot (whole chicken) served with rice and vegetables, cheese, dessert, and coffee.

L’événement Poule au Pot Festival Viticole et Gourmand Montord a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme Val de Sioule