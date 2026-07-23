Poule au Pot Festival Viticole et Gourmand Foyer Rural Montord

Informations pratiques

Montord

Poule au Pot Festival Viticole et Gourmand

Foyer Rural 6, Impasse des Floux Montord Allier

Tarif : 17 – 17 – EUR

Réservations repas avant le 15 août

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 20:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Dans le cadre du Festival Viticole et Gourmand, le Foyer Rural de Montord vous invite à sa traditionnelle Poule au Pot comme Chez Grand-Mère au menu Aspic/ Tomate, Poule au Pot (entière) accompagnée de riz et ses légumes, fromage, dessert et café.

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Foyer Rural 6, Impasse des Floux Montord 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 95 86 77

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English :

As part of the Wine and Food Festival, the Foyer Rural de Montord invites you to enjoy its traditional Poule au Pot, just like “at Grandma’s”: on the menu: Aspic/ Tomato, Poule au Pot (whole chicken) served with rice and vegetables, cheese, dessert, and coffee.

L’événement Poule au Pot Festival Viticole et Gourmand Montord a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme Val de Sioule