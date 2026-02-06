Poule au pot Salle des fêtes Guérin

Poule au pot

Salle des fêtes Le bourg Guérin Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Potage/poule, légumes, farce, sauce de câpres/salade, fromage/dessert.

Apéritif, vin et café compris.

Apportez vos couverts.

Grille 20 lots .

Salle des fêtes Le bourg Guérin 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 89 69 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Poule au pot

L’événement Poule au pot Guérin a été mis à jour le 2026-02-02 par OT Coteaux et Landes de Gascogne