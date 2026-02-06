Poule au pot Salle des fêtes Guérin

Poule au pot Salle des fêtes Guérin dimanche 15 février 2026.

Salle des fêtes Le bourg Guérin Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-02-15
fin : 2026-02-15

2026-02-15

Potage/poule, légumes, farce, sauce de câpres/salade, fromage/dessert.
Apéritif, vin et café compris.
Apportez vos couverts.
Grille 20 lots   .

Salle des fêtes Le bourg Guérin 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 89 69 18 

