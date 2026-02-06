Poule au pot Salle des fêtes Guérin
Poule au pot Salle des fêtes Guérin dimanche 15 février 2026.
Poule au pot
Salle des fêtes Le bourg Guérin Lot-et-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-15
Potage/poule, légumes, farce, sauce de câpres/salade, fromage/dessert.
Apéritif, vin et café compris.
Apportez vos couverts.
Grille 20 lots .
Salle des fêtes Le bourg Guérin 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 89 69 18
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Poule au pot
L’événement Poule au pot Guérin a été mis à jour le 2026-02-02 par OT Coteaux et Landes de Gascogne