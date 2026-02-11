Poule au pot Salle des fêtes Les Farges
Poule au pot Salle des fêtes Les Farges samedi 21 février 2026.
Salle des fêtes 579 Route du Tilleul Les Farges Dordogne
19h30. Soupe, poule au pot avec son riz et ses légumes, fromage, dessert. Sur réservation avant le 18/02. 20€
Soirée organisée par l’Amicale Laïque des Farges.
Au menu
Soupe
Poule au pot avec son riz et ses légumes
Fromage
Dessert
Réservation avant le 18/02 .
Salle des fêtes 579 Route du Tilleul Les Farges 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 83 35 60
English : Poule au pot
19h30. Soup, poule au pot with rice and vegetables, cheese, dessert. Reservations required by 18/02. 20?
