Poule au pot Salle des fêtes Les Farges

Poule au pot

Salle des fêtes 579 Route du Tilleul Les Farges Dordogne

19h30. Soupe, poule au pot avec son riz et ses légumes, fromage, dessert. Sur réservation avant le 18/02. 20€

Soirée organisée par l’Amicale Laïque des Farges.

Salle des fêtes 579 Route du Tilleul Les Farges 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 83 35 60

English : Poule au pot

19h30. Soup, poule au pot with rice and vegetables, cheese, dessert. Reservations required by 18/02. 20?

