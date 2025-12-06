Poule au pot Parleboscq
Poule au pot Parleboscq samedi 6 décembre 2025.
La Persylvaine vous convie à son repas poule au pot ! Au menu apéritif, potage, assiette persylvaine, poule et ses légumes, dessert, café vin mousseux
Ouvert à tous, places limitées.
Pensez à réserver avant le 02/12/2025.
Foyer des Jeunes Parleboscq 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 44 33 44
English : Poule au pot
La Persylvaine invites you to its poule au pot meal! Menu: aperitif, soup, Persylvanian plate, chicken and vegetables, dessert, coffee wine sparkling wine
Open to all, places are limited.
Please reserve before 02/12/2025.
German : Poule au pot
Die Persylvaine lädt Sie zu ihrem Essen mit Huhn im Topf ein! Menü: Aperitif, Suppe, Persylvaine-Teller, Huhn und Gemüse, Dessert, Kaffee Wein Sekt
Offen für alle, begrenzte Plätze.
Denken Sie daran, vor dem 02/12/2025 zu reservieren.
Italiano :
La Persylvaine vi invita al suo hen-au-pot! Il menu prevede: aperitivo, zuppa, piatto persilvano, pollo e verdure, dessert, caffè, vino e spumante
Aperto a tutti, i posti sono limitati.
Si prega di prenotare entro il 02/12/2025.
Espanol : Poule au pot
La Persylvaine le invita a su comida al horno En el menú: aperitivo, sopa, plato persylvaine, pollo y verduras, postre, café, vino y cava
Abierto a todos, las plazas son limitadas.
Se ruega reservar antes del 02/12/2025.
