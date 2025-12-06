Poule au pot

Foyer des Jeunes Parleboscq Landes

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

La Persylvaine vous convie à son repas poule au pot ! Au menu apéritif, potage, assiette persylvaine, poule et ses légumes, dessert, café vin mousseux

Ouvert à tous, places limitées.

Pensez à réserver avant le 02/12/2025.

Foyer des Jeunes Parleboscq 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 44 33 44

English : Poule au pot

La Persylvaine invites you to its poule au pot meal! Menu: aperitif, soup, Persylvanian plate, chicken and vegetables, dessert, coffee wine sparkling wine

Open to all, places are limited.

Please reserve before 02/12/2025.

German : Poule au pot

Die Persylvaine lädt Sie zu ihrem Essen mit Huhn im Topf ein! Menü: Aperitif, Suppe, Persylvaine-Teller, Huhn und Gemüse, Dessert, Kaffee Wein Sekt

Offen für alle, begrenzte Plätze.

Denken Sie daran, vor dem 02/12/2025 zu reservieren.

Italiano :

La Persylvaine vi invita al suo hen-au-pot! Il menu prevede: aperitivo, zuppa, piatto persilvano, pollo e verdure, dessert, caffè, vino e spumante

Aperto a tutti, i posti sono limitati.

Si prega di prenotare entro il 02/12/2025.

Espanol : Poule au pot

La Persylvaine le invita a su comida al horno En el menú: aperitivo, sopa, plato persylvaine, pollo y verduras, postre, café, vino y cava

Abierto a todos, las plazas son limitadas.

Se ruega reservar antes del 02/12/2025.

L’événement Poule au pot Parleboscq a été mis à jour le 2025-11-20 par OT Landes d’Armagnac