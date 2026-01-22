Poule au pot Saint-Cricq-Villeneuve
Poule au pot Saint-Cricq-Villeneuve dimanche 1 février 2026.
Poule au pot
Salle des Fêtes Saint-Cricq-Villeneuve Landes
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-02-01
Le Comité des Fêtes de St Cricq Villeneuve prend soin de vous en proposant un repas réconfortant dans la rudesse de l’hiver !
Au menu Bouillon | Sauce de cochon | Poule au pot | Salade & fromage | Dessert | Café
Repas sur réservation avant le 28 Janvier.
Le Comité des Fêtes de St Cricq Villeneuve prend soin de vous en proposant un repas réconfortant dans la rudesse de l’hiver !
Au menu Bouillon | Sauce de cochon | Poule au pot | Salade & fromage | Dessert | Café
Repas sur réservation avant le 28 Janvier. .
Salle des Fêtes Saint-Cricq-Villeneuve 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 04 67 52
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Comité des Fêtes de St Cricq Villeneuve takes care of you by offering a comforting meal in the harshness of winter!
On the menu: Bouillon | Pig sauce | Poule au pot | Salad & cheese | Dessert | Coffee
Reservations required by January 28.
L’événement Poule au pot Saint-Cricq-Villeneuve a été mis à jour le 2026-01-20 par OT Landes d’Armagnac