Poule au pot

Salle des Fêtes Saint-Cricq-Villeneuve Landes

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Le Comité des Fêtes de St Cricq Villeneuve prend soin de vous en proposant un repas réconfortant dans la rudesse de l’hiver !

Au menu Bouillon | Sauce de cochon | Poule au pot | Salade & fromage | Dessert | Café

Repas sur réservation avant le 28 Janvier.

Le Comité des Fêtes de St Cricq Villeneuve prend soin de vous en proposant un repas réconfortant dans la rudesse de l’hiver !

Au menu Bouillon | Sauce de cochon | Poule au pot | Salade & fromage | Dessert | Café

Repas sur réservation avant le 28 Janvier. .

Salle des Fêtes Saint-Cricq-Villeneuve 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 04 67 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Comité des Fêtes de St Cricq Villeneuve takes care of you by offering a comforting meal in the harshness of winter!

On the menu: Bouillon | Pig sauce | Poule au pot | Salad & cheese | Dessert | Coffee

Reservations required by January 28.

L’événement Poule au pot Saint-Cricq-Villeneuve a été mis à jour le 2026-01-20 par OT Landes d’Armagnac