Poule au pot Saint-Front-d’Alemps
Poule au pot Saint-Front-d’Alemps samedi 18 octobre 2025.
Poule au pot
Salle des fêtes Saint-Front-d’Alemps Dordogne
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
2025-10-18
Au menu
Soupe
Poule au pot et ses légumes
Fromage
Dessert
Vin compris
Apportez vos couverts !
Sur réservation
Salle des fêtes Saint-Front-d’Alemps 24460 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 07 34 67
English : Poule au pot
On the menu:
Soup
Potted chicken with vegetables
Cheese
Dessert
Wine included
Bring your own cutlery!
On reservation
German : Poule au pot
Auf dem Menüplan:
Suppe
Huhn im Topf mit Gemüse
Käse
Dessert
Wein inbegriffen
Bringen Sie Ihr eigenes Besteck mit!
Auf Reservierung
Italiano :
Nel menu:
Zuppa
Pollo in umido con verdure
Formaggio
Dessert
Vino incluso
Portate le vostre posate!
Su prenotazione
Espanol : Poule au pot
En el menú:
Sopa
Pollo a la cazuela con verduras
Queso
Postre
Vino incluido
Traiga sus propios cubiertos
Con reserva previa
L’événement Poule au pot Saint-Front-d’Alemps a été mis à jour le 2025-09-23 par Isle-Auvézère