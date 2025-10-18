Poule au pot Saint-Front-d’Alemps

Poule au pot Saint-Front-d’Alemps samedi 18 octobre 2025.

Poule au pot

Salle des fêtes Saint-Front-d’Alemps Dordogne

Tarif : – –

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Au menu

Soupe

Poule au pot et ses légumes

Fromage

Dessert

Vin compris

Apportez vos couverts !

Sur réservation

Salle des fêtes Saint-Front-d’Alemps 24460 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 07 34 67

English : Poule au pot

On the menu:

Soup

Potted chicken with vegetables

Cheese

Dessert

Wine included

Bring your own cutlery!

On reservation

German : Poule au pot

Auf dem Menüplan:

Suppe

Huhn im Topf mit Gemüse

Käse

Dessert

Wein inbegriffen

Bringen Sie Ihr eigenes Besteck mit!

Auf Reservierung

Italiano :

Nel menu:

Zuppa

Pollo in umido con verdure

Formaggio

Dessert

Vino incluso

Portate le vostre posate!

Su prenotazione

Espanol : Poule au pot

En el menú:

Sopa

Pollo a la cazuela con verduras

Queso

Postre

Vino incluido

Traiga sus propios cubiertos

Con reserva previa

L’événement Poule au pot Saint-Front-d’Alemps a été mis à jour le 2025-09-23 par Isle-Auvézère