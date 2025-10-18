Poule au pot Saint-Front-d’Alemps

Poule au pot

Poule au pot Saint-Front-d’Alemps samedi 18 octobre 2025.

Poule au pot

Salle des fêtes Saint-Front-d’Alemps Dordogne

Tarif : – –

Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18

2025-10-18

Au menu
Soupe
Poule au pot et ses légumes
Fromage
Dessert
Vin compris

Apportez vos couverts !
Sur réservation
Salle des fêtes Saint-Front-d’Alemps 24460 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 07 34 67 

English : Poule au pot

On the menu:
Soup
Potted chicken with vegetables
Cheese
Dessert
Wine included

Bring your own cutlery!
On reservation

German : Poule au pot

Auf dem Menüplan:
Suppe
Huhn im Topf mit Gemüse
Käse
Dessert
Wein inbegriffen

Bringen Sie Ihr eigenes Besteck mit!
Auf Reservierung

Italiano :

Nel menu:
Zuppa
Pollo in umido con verdure
Formaggio
Dessert
Vino incluso

Portate le vostre posate!
Su prenotazione

Espanol : Poule au pot

En el menú:
Sopa
Pollo a la cazuela con verduras
Queso
Postre
Vino incluido

Traiga sus propios cubiertos
Con reserva previa

L’événement Poule au pot Saint-Front-d’Alemps a été mis à jour le 2025-09-23 par Isle-Auvézère