POULE AU POT Saint-Lary-Boujean

POULE AU POT Saint-Lary-Boujean vendredi 3 octobre 2025.

POULE AU POT

SALLE DES FETES Saint-Lary-Boujean Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03 20:00:00

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-10-03

La traditionnelle soirée

Au menu

Bouillon au vermicelle et farci

Poule sauce aux champignons et pomme de terre carotte

Fromage et Pêche melba

Pain et vin inclus

Organisé par le GAC .

SALLE DES FETES Saint-Lary-Boujean 31350 Haute-Garonne Occitanie gacstlary@gmail.com

English :

The traditional evening

German :

Der traditionelle Abend

Italiano :

La serata tradizionale

Espanol :

La velada tradicional

L’événement POULE AU POT Saint-Lary-Boujean a été mis à jour le 2025-09-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE