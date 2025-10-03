POULE AU POT Saint-Lary-Boujean
POULE AU POT Saint-Lary-Boujean vendredi 3 octobre 2025.
POULE AU POT
SALLE DES FETES Saint-Lary-Boujean Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-03 20:00:00
fin : 2025-10-03
Date(s) :
2025-10-03
La traditionnelle soirée
Au menu
Bouillon au vermicelle et farci
Poule sauce aux champignons et pomme de terre carotte
Fromage et Pêche melba
Pain et vin inclus
Organisé par le GAC .
SALLE DES FETES Saint-Lary-Boujean 31350 Haute-Garonne Occitanie gacstlary@gmail.com
English :
The traditional evening
German :
Der traditionelle Abend
Italiano :
La serata tradizionale
Espanol :
La velada tradicional
L’événement POULE AU POT Saint-Lary-Boujean a été mis à jour le 2025-09-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE