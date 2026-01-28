Poule au Pot Salle des fêtes Sarbazan

Poule au Pot

Anciens joueurs, supporters d’hier et d’aujourd’hui, nouvelle génération, tous se retrouvent à Sarbazan pour partager certes une Poule au pot, mais surtout une belle soirée de convivialité autour de souvenirs de matchs épiques, d’essais extraordinaires, de plaquages hors normes …

Sur réservation.

Salle des fêtes Rue du Corps Franc Pommies Sarbazan 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 40 92 65

English : Poule au Pot

Former players, fans past and present, and the new generation, all gather in Sarbazan to share a Poule au Pot, but above all a convivial evening of memories of epic matches, extraordinary tries and outstanding tackles…

Reservation before 26/11

