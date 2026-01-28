Poule au Pot Salle des fêtes Sarbazan
Poule au Pot Salle des fêtes Sarbazan samedi 21 février 2026.
Poule au Pot
Salle des fêtes Rue du Corps Franc Pommies Sarbazan Landes
Tarif : 18 – 18 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Anciens joueurs, supporters d’hier et d’aujourd’hui, nouvelle génération, tous se retrouvent à Sarbazan pour partager certes une Poule au pot, mais surtout une belle soirée de convivialité autour de souvenirs de matchs épiques, d’essais extraordinaires, de plaquages hors normes …
Sur réservation.
Anciens joueurs, supporters d’hier et d’aujourd’hui, nouvelle génération, tous se retrouvent à Sarbazan pour partager certes une Poule au pot, mais surtout une belle soirée de convivialité autour de souvenirs de matchs épiques, d’essais extraordinaires, de plaquages hors normes …
Sur réservation. .
Salle des fêtes Rue du Corps Franc Pommies Sarbazan 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 40 92 65
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Poule au Pot
Former players, fans past and present, and the new generation, all gather in Sarbazan to share a Poule au Pot, but above all a convivial evening of memories of epic matches, extraordinary tries and outstanding tackles…
Reservation before 26/11
L’événement Poule au Pot Sarbazan a été mis à jour le 2026-01-26 par OT Landes d’Armagnac