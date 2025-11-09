Poule au riz Salle des fêtes Saint-Ennemond
Poule au riz Salle des fêtes Saint-Ennemond dimanche 9 novembre 2025.
Poule au riz
Salle des fêtes 19 rue de Banville Saint-Ennemond Allier
Tarif : 26 – 26 – 26 EUR
Tarif 26 € (sans les vins).
Début : 2025-11-09 12:30:00
fin : 2025-11-09
2025-11-09
Le club des aînés (Générations Mouvement) organise sa traditionnelle poule au riz . L’animation musicale sera assurée par Chris Musique. Paiement à la
réservation jusqu’au 30 octobre.
Salle des fêtes 19 rue de Banville Saint-Ennemond 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 13 37
English :
The seniors’ club (Générations Mouvement) is organizing its traditional chicken and rice event. Musical entertainment will be provided by Chris Musique. Payment on
until October 30.
German :
Der Seniorenclub (Générations Mouvement) organisiert sein traditionelles Huhn mit Reis . Die musikalische Unterhaltung wird von Chris Musique übernommen. Bezahlung bei der Buchung
reservierung bis zum 30. Oktober.
Italiano :
Il club degli anziani (Générations Mouvement) organizza il tradizionale evento pollo e riso . L’intrattenimento musicale sarà offerto da Chris Musique. Pagamento in corso
fino al 30 ottobre.
Espanol :
El club de la tercera edad (Générations Mouvement) organiza su tradicional pollo y arroz . La animación musical correrá a cargo de Chris Musique. Pago
hasta el 30 de octubre.
L’événement Poule au riz Saint-Ennemond a été mis à jour le 2025-10-14 par Office du tourisme de Moulins & sa région