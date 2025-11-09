Poule au riz Salle des fêtes Saint-Ennemond

Poule au riz

Salle des fêtes 19 rue de Banville Saint-Ennemond Allier

Tarif : 26 – 26 – 26 EUR

Début : 2025-11-09 12:30:00

fin : 2025-11-09

2025-11-09

Le club des aînés (Générations Mouvement) organise sa traditionnelle poule au riz . L’animation musicale sera assurée par Chris Musique. Paiement à la

réservation jusqu’au 30 octobre.

Salle des fêtes 19 rue de Banville Saint-Ennemond 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 13 37

English :

The seniors’ club (Générations Mouvement) is organizing its traditional chicken and rice event. Musical entertainment will be provided by Chris Musique. Payment on

until October 30.

German :

Der Seniorenclub (Générations Mouvement) organisiert sein traditionelles Huhn mit Reis . Die musikalische Unterhaltung wird von Chris Musique übernommen. Bezahlung bei der Buchung

reservierung bis zum 30. Oktober.

Italiano :

Il club degli anziani (Générations Mouvement) organizza il tradizionale evento pollo e riso . L’intrattenimento musicale sarà offerto da Chris Musique. Pagamento in corso

fino al 30 ottobre.

Espanol :

El club de la tercera edad (Générations Mouvement) organiza su tradicional pollo y arroz . La animación musical correrá a cargo de Chris Musique. Pago

hasta el 30 de octubre.

