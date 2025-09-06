POULES AND THE GANG ÉPISODE #0 Vailhauquès
Coulée verte Vailhauquès Hérault
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Début : 2025-09-06
fin : 2025-09-06
2025-09-06
Nouvelle association vailhauquoise, Poules and the Gang réunit habitants et curieux autour d’événements musicaux éclectiques et festifs. Un projet local et humain qui célèbre la diversité, la rencontre et la créativité, porté par une ambiance électro, funk & techno.
Coulée verte Vailhauquès 34570 Hérault Occitanie poulesandthegang@outlook.com
English :
Poules and the Gang, a new Vailhauquoise association, brings together local residents and the curious around eclectic, festive musical events. A local and human project that celebrates diversity, encounters and creativity, carried by an electro, funk & techno atmosphere.
German :
Poules and the Gang ist ein neuer Verein in Vailhauquoise, der Einwohner und Neugierige um eklektische und festliche Musikveranstaltungen versammelt. Ein lokales und menschliches Projekt, das Vielfalt, Begegnung und Kreativität feiert und von einer Atmosphäre aus Elektro, Funk & Techno getragen wird.
Italiano :
Poules and the Gang, una nuova associazione con sede a Vailhauquoise, riunisce persone del posto e curiosi attorno a eventi musicali eclettici e festosi. È un progetto locale e umano che celebra la diversità, l’incontro e la creatività, con un’atmosfera electro, funk e techno.
Espanol :
Poules and the Gang, una nueva asociación con sede en Vailhauquoise, reúne a vecinos y curiosos en torno a eventos musicales eclécticos y festivos. Es un proyecto local y humano que celebra la diversidad, el encuentro y la creatividad, con un ambiente electro, funk y techno.
