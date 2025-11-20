Poulet Free parc claude decaen Caen
Poulet Free parc claude decaen Caen jeudi 20 novembre 2025.
Poulet Free
parc claude decaen Avenue Capitaine Georges Guynemer Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-20 19:00:00
fin : 2025-11-20 22:00:00
Date(s) :
2025-11-20
Scène ouverte à toutes les esthétiques on pose un groove et vient qui veut soliste, slameur, rappeur, poète ! On vous attend.
Ils nous ont manqués, ces petits poulets ! On attend avec impatience leurs retour et leur immanquable groove !
Scène ouverte à toutes les esthétiques on pose un groove et vient qui veut soliste, slameur, rappeur, poète ! On vous attend.
Lise Lefebvre voix, Simon Bony piano, Sacha Morales basse, Lucas Drouin batterie. .
parc claude decaen Avenue Capitaine Georges Guynemer Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 84 69 92 77 melanie@letympan.fr
English : Poulet Free
The stage is open to all aesthetics: we lay down a groove and anyone can come along: soloist, slammer, rapper, poet! We look forward to seeing you.
German : Poulet Free
Offene Bühne für alle Ästhetiken: Man legt einen Groove und es kommt, wer will: Solist, Slammer, Rapper, Poet! Wir warten auf Sie.
Italiano :
Il palco è aperto a tutte le estetiche: basta che si metta un groove e chiunque può venire: solista, slammer, rapper, poeta! Non vediamo l’ora di vedervi.
Espanol :
El escenario está abierto a todas las estéticas: basta con poner un groove y cualquiera puede venir: ¡solista, slammer, rapero, poeta! Le esperamos.
L’événement Poulet Free Caen a été mis à jour le 2025-11-01 par OT Caen la Mer