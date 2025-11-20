Poulet Free parc claude decaen Caen

Poulet Free

parc claude decaen Avenue Capitaine Georges Guynemer Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 19:00:00

fin : 2025-11-20 22:00:00

Date(s) :

2025-11-20

Scène ouverte à toutes les esthétiques on pose un groove et vient qui veut soliste, slameur, rappeur, poète ! On vous attend.

Ils nous ont manqués, ces petits poulets ! On attend avec impatience leurs retour et leur immanquable groove !

Lise Lefebvre voix, Simon Bony piano, Sacha Morales basse, Lucas Drouin batterie. .

parc claude decaen Avenue Capitaine Georges Guynemer Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 84 69 92 77 melanie@letympan.fr

English : Poulet Free

The stage is open to all aesthetics: we lay down a groove and anyone can come along: soloist, slammer, rapper, poet! We look forward to seeing you.

German : Poulet Free

Offene Bühne für alle Ästhetiken: Man legt einen Groove und es kommt, wer will: Solist, Slammer, Rapper, Poet! Wir warten auf Sie.

Italiano :

Il palco è aperto a tutte le estetiche: basta che si metta un groove e chiunque può venire: solista, slammer, rapper, poeta! Non vediamo l’ora di vedervi.

Espanol :

El escenario está abierto a todas las estéticas: basta con poner un groove y cualquiera puede venir: ¡solista, slammer, rapero, poeta! Le esperamos.

L’événement Poulet Free Caen a été mis à jour le 2025-11-01 par OT Caen la Mer