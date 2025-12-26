Poulet Free Djeyco Experience, La Yourte Parc Claude Decaen Caen

Poulet Free Djeyco Experience

La Yourte Parc Claude Decaen Avenue du 43 eme Régiment Caen Calvados

Début : 2026-01-29

fin : 2026-01-22

2026-01-29

Encore un moment qu’on attend avec impatience !

de l’impro, de l’impro, de l’impro et du groove! C’est l’esprit des Poulets Free sous La Yourte !

La Yourte Parc Claude Decaen Avenue du 43 eme Régiment Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 84 69 92 77 melanie@letympan.fr

English : Poulet Free Djeyco Experience

Another moment we can’t wait for!

improv, improv, improv and groove! That’s the spirit of Poulets Free sous La Yourte!

