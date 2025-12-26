Poulet Free Fiou !, avenue du 43 eme Régiment Caen
Poulet Free Fiou !
avenue du 43 eme Régiment La Yourte Parc Claude Decaen Caen Calvados
Début : 2026-01-08
fin : 2026-01-08
2026-01-08
On pose un groove et vient qui veut pour jouer, déclamer, chanter, s’exprimer !
Léo Zerbib: guitare, Mathieu Bellon saxophone
Léo Zerbib: guitare, Mathieu Bellon saxophone .
avenue du 43 eme Régiment La Yourte Parc Claude Decaen Caen 14000 Calvados Normandie
English : Poulet Free Fiou !
We lay down a groove and anyone can come and play, declaim, sing or express themselves!
Léo Zerbib: guitar, Mathieu Bellon: saxophone
