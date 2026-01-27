Poulet / Neerman à l’atelier du plateau L’atelier du plateau Paris

L’un est chanteur, compositeur, écrivain, cinéaste, journaliste, peintre et j’en passe ; l’autre est vibraphoniste, pianiste, percussionniste, arrangeur, poète des fièvres jaunes et j’en passe encore. C’est avec un laconisme mystérieux qu’ils nous parlent de leur concert. « Un hasard. Une amitié. Un lieu. Un répertoire. Un concert. » disent-ils. L’humour n’est jamais loin avec ces deux-là. Y’aura-t-il de l’IA dans leur récital ? Viendront-ils en duo ou en quartet ? Joueront-ils trop fort ? Pour le savoir, y’a qu’à venir !

avec : Fred Poulet, voix, textes, David Neerman, batterie, synthés, bidules sonores.

Drôle d’attelage que la réunion de ces deux originaux aux allures d’aventuriers désinvoltes.

Le mercredi 11 mars 2026

de 20h00 à 22h00

payant

Plein tarif 15€

Tarif réduit 12€ : – de 25 ans, habitant du 19e, demandeur d’emploi, intermittent, + de 65 ans

Tarif super réduit 8€ : – de 18 ans, étudiant, bénéficiaire du RSA et Platofils (plus d’infos sur la page adhésion)

Public jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

L’atelier du plateau 5 Rue du Plateau 75019 Paris

https://atelierduplateau.org/evenement/poulet-neerman/ +33142412822 reservation@atelierduplateau.org https://www.facebook.com/latelierduplateau/ https://www.facebook.com/latelierduplateau/



