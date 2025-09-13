POULPAPHONE 1 JOUR – 20EME EDITION – POULPAPHONE 20EME EDITION – L’EMBARCADERE – GRANDE SALLE Boulogne Sur Mer

POULPAPHONE 1 JOUR – 20EME EDITION – POULPAPHONE 20EME EDITION – L’EMBARCADERE – GRANDE SALLE Boulogne Sur Mer samedi 13 septembre 2025.

POULPAPHONE 1 JOUR – 20EME EDITION – POULPAPHONE 20EME EDITION Début : 2025-09-13 à 20:00. Tarif : – euros.

PALAIS DES SPECT L’EMBARCADERE PRÉSENTE : POULPAPHONE – 20EME EDITIONDans le cadre du festival POUPLAPHONE les 12 et 13 septembre 2025Pass 1 jourRéservation PMR : billetterie@embarcadere-boulonnais.fr Les mineurs de moins de 16 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un majeurLe Poulpaphone est de retour à L’Embarcadère pour une 20ème édition encore plus intenseVendredi, prépare-toi pour une soirée électrique dans un lieu brut et vibrant, au cœur du port Kandi Rüh, Maddy Street, Omar EK, Bagarre, Bada Bada et NAZA vont faire trembler les murs !Entre rap, pop, et énergie pure, c’est LE moment à ne pas manquer Plonge dans une ambiance industrielle et vis une expérience live inoubliable !Ouverture des portes à 19h00Début des concerts à 20h00Samedi, cap sur une soirée explosive et éclectique à L’Embarcadère, avec une programmation qui va secouer le port !Au programme : Jean, Sam Sauvage, Miki, Inspector Cluzo, Tankus et KompromatEntre rock sauvage, électro et découvertes audacieuses, prépare-toi à vivre une soirée de folie.Viens vibrer dans un décor industriel unique !Ouverture des portes à 19h00Début des concerts à 20h00

Vous pouvez obtenir votre billet ici

L’EMBARCADERE – GRANDE SALLE SITE DE L’EPERON – 9 QUAI THUROT 62200 Boulogne Sur Mer 62