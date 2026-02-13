Poupées Galeuses, Salle des Fêtes de Nanterre, Nanterre

Poupées Galeuses Samedi 28 février, 20h00 Salle des Fêtes de Nanterre Hauts-de-Seine

Billets à 5 et 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-28T20:00:00+01:00 – 2026-02-28T21:00:00+01:00

Fin : 2026-02-28T20:00:00+01:00 – 2026-02-28T21:00:00+01:00

Poupées Galeuses tisse ensemble geste, marionnette et chorégraphie pour raconter l’échappée de quatre petites filles punk en quête d’émancipation. Loin des regards et des règles, elles s’inventent un territoire libre où explorer l’énigme d’une jeunesse bouillonnante et sauvage.

Ensemble, elles construisent un langage pour nommer ce qui d’ordinaire reste tû : les blessures, les non-dits, les traumatismes qui les habitent. Leur rencontre devient le terreau d’une langue commune, faite de gestes, de jeux et de révolte – un langage personnel et collectif qui leur permet enfin de se dire.

Ce spectacle féministe célèbre la puissance de la solidarité enfantine et la jubilation de retrouver une place d’enfant. Dans cette fugue collective, les quatre filles se soutiennent dans leur quête d’autonomie, défiant les cadres pour mieux s’inventer.

Salle des Fêtes de Nanterre 4 rue des anciennes mairies 92000 Nanterre Nanterre 92000 Quartier du Centre Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/cie-batteries-d-entrailles/evenements/poupees-galeuses-a-nanterre »}]

Compagnie Batteries d’Entrailles – Célia Dumont—Malet et Adèle Beuchot-Costet enfance rebellion

Théo Bianconi, Adèle Beuchot-Costet