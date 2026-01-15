Pour des forêts vivantes Espace André Lejeune Guéret Guéret
Pour des forêts vivantes Espace André Lejeune Guéret mardi 10 février 2026.
Espace André Lejeune Guéret Avenue René Cassin Guéret Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-10
fin : 2026-02-10
Date(s) :
2026-02-10
Matinée
9h : Sortie techniques de gestion sylvicole sans coupes rases. Places limitées inscriptions obligatoire par mail à 10 fevrier2026@lilo.org
Après midi, dès 14h : Ateliers créatifs, atelier plantation, village associatif, artistes et artisans, Restauration, buvette
Spectacle
17h : L’Arbre Bleu avec la cie Ô Bec
19h30 : SOIRÉE CONCERT de soutien aux forêts
avec Kalune en première partie des Hurlements d’Léo !
Les Hurlements d’Léo qui pour un premier passage à l’Espace A Lejeune,débarquent comme des oiseaux dans la canopée, accompagnés de leur tout nouvel album, Sirocco !
Plus d’info sur la page de l’événement pourdesforetsvivantes.fr .
Espace André Lejeune Guéret Avenue René Cassin Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine reseauforetlimousine@riseup.net
