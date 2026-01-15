Pour des forêts vivantes Espace André Lejeune Guéret Guéret

Pour des forêts vivantes

Espace André Lejeune Guéret Avenue René Cassin Guéret Creuse

Début : 2026-02-10

fin : 2026-02-10

2026-02-10

9h : Sortie techniques de gestion sylvicole sans coupes rases. Places limitées inscriptions obligatoire par mail à 10 fevrier2026@lilo.org

Après midi, dès 14h : Ateliers créatifs, atelier plantation, village associatif, artistes et artisans, Restauration, buvette

Spectacle

17h : L’Arbre Bleu avec la cie Ô Bec

19h30 : SOIRÉE CONCERT de soutien aux forêts

avec Kalune en première partie des Hurlements d’Léo !

Les Hurlements d’Léo qui pour un premier passage à l’Espace A Lejeune,débarquent comme des oiseaux dans la canopée, accompagnés de leur tout nouvel album, Sirocco !

Plus d’info sur la page de l’événement pourdesforetsvivantes.fr .

Espace André Lejeune Guéret Avenue René Cassin Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine reseauforetlimousine@riseup.net

