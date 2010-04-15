Pour enfant Atelier d’expression libre en art plastique Éveillez les sens, libérez te s couleurs Honfleur

Pour enfant Atelier d’expression libre en art plastique Éveillez les sens, libérez te s couleurs

34 Rue Notre Dame Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 15:00:00

fin : 2026-05-02 16:30:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-05-02

Offrez à votre enfant une parenthèse créative au cœur de Honfleur avec l’artiste peintre Emma Pauline.

Offrez à votre enfant une parenthèse créative au cœur de Honfleur avec l’artiste peintre Emma Pauline.

Lors de cet atelier artistique ludique et sensoriel, les enfants découvrent le plaisir de créer librement en explorant différentes matières et techniques pastel, argile, encre, pigments, peinture, collage ou encore sable.

Après avoir bougé un peu le corps et un court moment de relaxation pour se mettre dans l’ambiance, on se lance dans une expérience sensorielle artistique puis chacun(e) compose sa palette à partir des couleurs primaires et laisse parler son imagination pour créer une œuvre ou plusieurs ou une œuvre éphémèreon se laisse surprendre Dans une atmosphère douce et inspirante et sans jugement ni pression, les enfants expérimentent, mélangent les couleurs, jouent avec les textures et développent leur créativité tout en s’amusant. Un instant sans parents et sans portable !

Aucune compétence artistique n’est nécessaire seulement l’envie de créer et de se laisser surprendre.

Dates des ateliers

15 avril 10h à 11h30

2 mai 15h à 16h30

Infos pratiques

A partir de 8 ans.

Durée 1h30 Jauge limitée

Matériaux fournis

Dans une démarche de développement durable, l’impression du billet n’est pas obligatoire, vous pouvez présenter votre e-billet depuis votre smartphone.

A noter Privatisations ou ateliers sur mesure pour familles possible avec enfants à partir de 8 ans (contactez Emma Pauline en direct). .

34 Rue Notre Dame Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 7 60 57 10 07

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English : Pour enfant Atelier d’expression libre en art plastique Éveillez les sens, libérez te s couleurs

Give your child a creative break in the heart of Honfleur with painter Emma Pauline.

L’événement Pour enfant Atelier d’expression libre en art plastique Éveillez les sens, libérez te s couleurs Honfleur a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Honfleur-Beuzeville