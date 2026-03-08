POUR HÊTRE CIE IETO Béziers

POUR HÊTRE CIE IETO

Route de Vendres Béziers Hérault

Début : 2026-03-12

fin : 2026-03-12

Depuis quinze ans, la compagnie Iéto explore le lien entre l’humain et la nature. Avec Pour Hêtre, Fnico Feldmann et Itamar Glucksmann font de l’arbre un troisième partenaire de scène.

Tout public dès 6 ans .

Route de Vendres Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 37 32 contact@herault-culture.fr

English :

For the past 15 years, Compagnie Iéto has been exploring the relationship between man and nature. Pour Hêtre uses trees as stage partners for audiences aged 6 and over.

