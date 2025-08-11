POUR HÊTRE CIE IETO Route de Vendres Béziers

POUR HÊTRE CIE IETO

Depuis quinze ans, la compagnie Iéto explore le lien entre l’humain et les éléments naturels. Avec Pour Hêtre, Fnico Feldmann et Itamar Glucksmann invitent un troisième partenaire sur scène l’arbre.

Plus qu’un décor ou un agrès, ce hêtre devient un complice, un reflet de notre humanité fragile et résistante. Dans une scénographie de bois brut, les deux acrobates dansent, grimpent, s’appuient, vacillent. Leurs corps dialoguent avec les troncs et les branches, dans une chorégraphie fluide, empreinte de douceur et de poésie.

L’arbre, puissant et vulnérable, incarne ce lien mystérieux entre l’homme et le vivant. Ensemble, ils composent une rêverie physique et philosophique, une métaphore sensible de notre condition. Un spectacle rare, tendre et organique, qui célèbre la complicité et le mouvement.

Distribution

Acrobates Fnico Feldmann & Itamar Glucksmann

M Benjamin De Matteïs

Conception scénographique Fnico Feldmann

Construction scénographie Fnico Feldmann, Fabien Megnin, Patrice Lecussan

Régisseur général Patrice Lecussan

Création sonore Boris Billier

Création lumière Fabien Megnin et Patrice Lecussan

Production/Diffusion Anne-Marie Walczak .

English :

For the past fifteen years, the Iéto company has been exploring the link between humans and the natural elements. With Pour Hêtre, Fnico Feldmann and Itamar Glucksmann invite a third partner onto the stage: the tree.

All audiences 6 years and up

German :

Seit fünfzehn Jahren erforscht die Theatergruppe Iéto die Verbindung zwischen dem Menschen und den natürlichen Elementen. Mit Pour Hêtre laden Fnico Feldmann und Itamar Glucksmann einen dritten Partner auf die Bühne ein: den Baum.

Alle Zuschauer ab 6 Jahren

Italiano :

Da quindici anni la compagnia Iéto esplora il legame tra l’uomo e gli elementi naturali. Con Pour Hêtre, Fnico Feldmann e Itamar Glucksmann invitano sul palco un terzo partner: l’albero.

Per tutti i pubblici dai 6 anni in su

Espanol :

Desde hace quince años, la compañía Iéto explora el vínculo entre el ser humano y los elementos naturales. Con Pour Hêtre, Fnico Feldmann e Itamar Glucksmann invitan al escenario a un tercer interlocutor: el árbol.

Para todos los públicos a partir de 6 años

