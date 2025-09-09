Pour Hêtre – Cie Ieto L’Auditorium Rezé

Pour Hêtre – Cie Ieto L’Auditorium Rezé jeudi 16 avril 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-16 20:00 – 20:55

Gratuit : non 6€ à 12€ Age minimum : 6 et Age maximum : 99

Au milieu d’une mise en scène de bois brut, deux hommes et un tas de troncs d’arbres se jaugent. À mesure que la danse se joue, les frontières s’amenuisent : bras végétal ou branche humaine? Dualité ou coopération? Les circassiens et le bois forment un trio, jouent, tombent, puis s’équilibrent. La relation des trois congénères évolue vers une ressemblance, une interdépendance. Ponctuée d’exploits acrobatiques, cette chorégraphie complice et sensible nous rappelle que grimper aux arbres, c’est finalement, (h)être ensemble.

L’Auditorium Rezé 44400

https://billetterie.lasoufflerie.org/agenda/164-pour-hêtre-compagnie-ieto