« Pour Hêtre » – Théâtre acrobatique Parc Thermal Cransac-les-Thermes

« Pour Hêtre » – Théâtre acrobatique Samedi 20 septembre, 16h30 Parc Thermal Aveyron
Gratuit. Sans réservation. Renseignements auprès du Service Culture Decazeville Communauté : 05 65 43 95 15.
Spectacle — « Pour Hêtre »
Pensée comme un quatuor vivant, cette création réunit deux comédiens, un arbre (le hêtre) et le public, invité à toucher, grimper, porter ce(t) être sensible.
Les artistes explorent, avec douceur et puissance :
- la résistance au chaos,
- le désir de s’élever tout en s’ancrant profondément,
- notre fragilité face à l’immensité du vivant.
Le hêtre, simple présence lumineuse, devient partenaire de jeu et émissaire de la nature.
À travers ce lien intime, les acrobates tracent une métaphore fluide et poétique : celle de l’humanité, frêle et mouvante, portée par les éléments.
Parc Thermal Parc thermal, 12110 Cransac Cransac-les-Thermes 12110 Aveyron Occitanie Parc urbain Parking à proximité
© Thomas Salva