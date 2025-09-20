« Pour Hêtre » – Théâtre acrobatique Parc Thermal Cransac-les-Thermes

« Pour Hêtre » – Théâtre acrobatique Parc Thermal Cransac-les-Thermes samedi 20 septembre 2025.

« Pour Hêtre » – Théâtre acrobatique Samedi 20 septembre, 16h30 Parc Thermal Aveyron

Gratuit. Sans réservation. Renseignements auprès du Service Culture Decazeville Communauté : 05 65 43 95 15.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Spectacle — « Pour Hêtre »

Pensée comme un quatuor vivant, cette création réunit deux comédiens, un arbre (le hêtre) et le public, invité à toucher, grimper, porter ce(t) être sensible.

Les artistes explorent, avec douceur et puissance :

la résistance au chaos,

le désir de s’élever tout en s’ancrant profondément,

notre fragilité face à l’immensité du vivant.

Le hêtre, simple présence lumineuse, devient partenaire de jeu et émissaire de la nature.

À travers ce lien intime, les acrobates tracent une métaphore fluide et poétique : celle de l’humanité, frêle et mouvante, portée par les éléments.

Parc Thermal Parc thermal, 12110 Cransac Cransac-les-Thermes 12110 Aveyron Occitanie Parc urbain Parking à proximité

Spectacle — « Pour Hêtre »

© Thomas Salva