POUR LA CONSOLATION Théâtre de Domfront Domfront en Poiraie

Informations pratiques

Domfront en Poiraie

POUR LA CONSOLATION

Théâtre de Domfront Place du Champ de Foire Domfront en Poiraie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-13 20:30:00

fin : 2027-04-13

Date(s) :

2027-04-13

Pour la consolation est une variation sur le thème de la fuite en 5 histoires, 5 moments de vie ;

racontées par un comédien, une comédienne et un musicien.

Véritable ode à l’humanité et à l’entraide, ce spectacle donne vie à des personnages inadaptés, qui fuient, qui réussissent à faire une brèche pour ouvrir des possibilités nouvelles,

et pour parler de la fuite comme quelque chose de positif. Dans le contexte social actuel où la précarité augmente, où les marginaux sont toujours plus ignorés, méprisés, il tenait à coeur à la compagnie de défendre des personnages qui ne trouvent pas leur place, qui sont démunis.

Créée en 2019, la compagnie la Vallée de l’Égrenne est implantée dans l’Orne, à Lonlay-l’Abbaye, d’où Pierre Bidard est originaire. Elle crée des spectacles mêlant documentaire et fiction, dans lesquels le travail du plateau, du jeu de l’acteur·ice tient une place essentielle.

Une programmation proposée dans le cadre d’un partenariat entre C’61 et la Communauté de Communes Andaine-Passais et la ville de Domfront en Poiraie.

Une programmation proposée dans le cadre d’un partenariat entre C’61 et la Communauté de Communes Andaine-Passais et la ville de Domfront en Poiraie. .

Théâtre de Domfront Place du Champ de Foire Domfront en Poiraie 61700 Orne Normandie +33 2 33 38 56 66

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English : POUR LA CONSOLATION

L’événement POUR LA CONSOLATION Domfront en Poiraie a été mis à jour le 2026-09-04 par REZZO