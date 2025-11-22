Pour la mare théâtre d’objets Théâtre Epidaure Bouloire

Pour la mare théâtre d’objets

Théâtre Epidaure 1 rue de la Grosse Pierre Bouloire Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Début : 2025-11-22 17:00:00

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Pierre a toujours vécu là, dans cette campagne, et il se passionne pour les insectes.

Nina vient de la ville, elle change souvent de maison et découvre un nouveau terrain de jeu.

Entre les deux, les différences d’approche sont flagrantes, mais pas au point que le dialogue soit impossible.

Quand Nina découvre que la mare au fond de la forêt est menacée par un projet de construction, les deux enfants vont faire front ensemble…

– Durée 1h

– A partir de 7 ans .

Théâtre Epidaure 1 rue de la Grosse Pierre Bouloire 72440 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 35 56 04

