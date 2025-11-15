Pour la Paix, la Souveraineté et contre la Guerre de Macron !

« Quittons les bellicistes liberticides de l’OTAN et de l’U.E ! » Place d’Austerlitz Strasbourg Samedi 15 novembre, 13h00 Entrée libre

Une manif qui ne plaira pas aux gauchistes & droitardés qui ne défendent pas le peuple, mais un dogme idéologique tout en étant les idiots utiles de l’oligarchie belliciste liberticide.

**Rassemblement 3R à Strasbourg : Pour la Paix, la Souveraineté et contre la Guerre de Macron !**

### **« Quittons les bellicistes liberticides de l’OTAN et de l’U.E ! »**

### **Samedi 15/11/2025 de 13h à 15h Place d’Austerlitz à Strasbourg.**

Chers résistants, Gilets Jaunes et partisans de la souveraineté / libertés, L’association 3R – Résister, Reconquérir, Régir poursuit inlassablement la lutte pour l’émancipation du peuple français, face à la déchéance imposée par le mondialisme et les bellicistes au pouvoir.

Nés des braises des Gilets Jaunes, nous refusons la trajectoire suicidaire tracée par Emmanuel Macron : une guerre ruineuse contre les Français et les Slaves, qui nous fait payer le gaz américain quatre fois plus cher, qui viole notre Constitution (articles 53 et 35), et qui nous transforme en cibles potentielles d’un conflit absurde en Ukraine. Assez des mensonges sur la « menace russe » !

Assez de l’enrichissement des marchands d’armes de l’OTAN et des créanciers de l’Union européenne, qui censurent nos voix et bradent notre souveraineté !

Nous exigeons le Référendum d’Initiative Citoyenne (RIC) comme arme constitutionnelle pour stopper cette folie : pas de guerre sans vote populaire obligatoire, et que les partisans du front aillent y mourir sans exemption ! Optons pour le progrès plutôt que l’abrutissement belliciste. La paix n’est pas une option, c’est notre droit fondamental. Reprenons le contrôle de notre destin, pour une France souveraine, sociale et en paix, loin des hypocrites qui feignent l’opposition sans contredire le bellicisme élyséen.

En plus de nos actions afin d’obtenir paix et démocratie réelle, nous luttons aussi contre le déclassement économique et l’insécurité imposés par le néfaste Macron (partisan du multiculturalisme de plus en plus létal pour nos concitoyens). 3R prône l’avènement de robots humanoïdes à logiciel libre, pour relever l’Occident économiquement (& socialement) tout en lui procurant une sécurité inébranlable face aux néfastes partisans du mondialisme qui haïssent les souverainistes que sont les bons Français.

Venez nombreux nous rejoindre pour ce moment de résistance collective !

Rassemblement (& expos) 3R : » Appel à quitter les bellicistes et liberticides de l’OTAN et de l’Union européenne ! »

• Date : Samedi 15 novembre 2025

• Horaire : De 13h à 15h

• Lieu : Place d’Austerlitz, Strasbourg (Alsace, Bas-Rhin).

Au programme : Exposés percutants sur la casse sociale due à la guerre, distribution de tracts pour éveiller les consciences, discussions ouvertes pour exiger le RIC. Apportez vos pancartes, votre colère et votre soif de justice ! Agissons maintenant, avant qu’il ne soit trop tard – sinon nous périrons ici d’insécurité ou là-bas au front !

Pour plus d’infos : [resisterreconquerirregir@gmail.com](mailto:resisterreconquerirregir@gmail.com) | [https://rrr.netlib.re](https://rrr.netlib.re)

3R : Pour la sauvegarde du peuple et l’obtention d’une réelle démocratie via Paix, R.I.C, Progrès ! (Association loi 1908 – Moselle Sud & Nord Alsace).

