Pour la santé mentale, créons du lien 2 boulevard de Courtais Moulins
Pour la santé mentale, créons du lien 2 boulevard de Courtais Moulins mercredi 8 octobre 2025.
Pour la santé mentale, créons du lien
2 boulevard de Courtais 17 rue de la flèche Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-08 14:00:00
fin : 2025-10-08 16:00:00
Date(s) :
2025-10-08 2025-10-16
Pensé comme un moment de rencontre et de partage, cet évènement invite les jeunes qui le souhaitent à se découvrir autrement à travers des jeux et des échanges.
.
2 boulevard de Courtais 17 rue de la flèche Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 53 36 82 faciliteurs@unapei03.fr
English :
Designed as a time for meeting and sharing, this event invites young people to discover themselves in a new way, through games and exchanges.
German :
Gedacht als ein Moment der Begegnung und des Austauschs, lädt diese Veranstaltung Jugendliche, die dies wünschen, dazu ein, sich durch Spiele und Austausch auf andere Weise zu entdecken.
Italiano :
Pensato come momento di incontro e condivisione, questo evento invita i giovani a scoprire se stessi in modo nuovo attraverso giochi e scambi.
Espanol :
Concebido como un momento de encuentro e intercambio, este acto invita a los jóvenes a descubrirse a sí mismos de una manera nueva a través de juegos e intercambios.
L’événement Pour la santé mentale, créons du lien Moulins a été mis à jour le 2025-09-23 par Office du tourisme de Moulins & sa région