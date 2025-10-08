Pour la santé mentale, créons du lien 2 boulevard de Courtais Moulins

2 boulevard de Courtais 17 rue de la flèche Moulins Allier

Début : 2025-10-08 14:00:00

fin : 2025-10-08 16:00:00

2025-10-08 2025-10-16

Pensé comme un moment de rencontre et de partage, cet évènement invite les jeunes qui le souhaitent à se découvrir autrement à travers des jeux et des échanges.

2 boulevard de Courtais 17 rue de la flèche Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 53 36 82 faciliteurs@unapei03.fr

English :

Designed as a time for meeting and sharing, this event invites young people to discover themselves in a new way, through games and exchanges.

German :

Gedacht als ein Moment der Begegnung und des Austauschs, lädt diese Veranstaltung Jugendliche, die dies wünschen, dazu ein, sich durch Spiele und Austausch auf andere Weise zu entdecken.

Italiano :

Pensato come momento di incontro e condivisione, questo evento invita i giovani a scoprire se stessi in modo nuovo attraverso giochi e scambi.

Espanol :

Concebido como un momento de encuentro e intercambio, este acto invita a los jóvenes a descubrirse a sí mismos de una manera nueva a través de juegos e intercambios.

