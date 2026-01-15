Une poignée d’hommes chevauchant sur une route abandonnée, dont la trace même s’efface au profit de la nature sauvage qui reprend là ses droits. Aux visions minérales et végétales d’un territoire devenu domaine des animaux des bois succèdent celles de fermes incendiées et de pillards en quête de butin.

Une société humaine tente de renaître dans ce pays de ruines…

Un texte rare retrouvé du grand écrivain amoureux des mots de sa langue.

Le comédien Cyril Bernaux met en voix ce texte magistral méconnu, emblématique de l’œuvre romanesque et poétique de Julien Gracq.

Le jeudi 26 mars 2026

de 19h00 à 20h15

gratuit Public adultes.

Bibliothèque Saint-Simon 116 rue de Grenelle (Mairie du 7e arrondissement, porte D dans la cour) 75007 Paris

+33153587640 bibliotheque.saint-simon@paris.fr



