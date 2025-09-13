Pour l’amour des livres… mais pas que ! Club de lecture Médiathèque Boris-Vian Montluçon

Médiathèque Boris-Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Début : 2025-09-13 10:30:00

fin : 2025-10-11

2025-09-13 2025-10-11 2025-11-15

Echangez sur vos lectures sur des thématiques l’humour le 13 septembre, le terroir le 11 octobre et la littérature policière le 15 novembre.

Médiathèque Boris-Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45

English :

Discuss your readings on the following themes: humor on September 13, terroir on October 11 and detective fiction on November 15.

German :

Tauschen Sie sich über Ihre Lektüre zu bestimmten Themen aus: Humor am 13. September, Heimatkunde am 11. Oktober und Kriminalliteratur am 15. November.

Italiano :

Discutete le vostre letture sui seguenti temi: umorismo il 13 settembre, prodotti locali l’11 ottobre e narrativa poliziesca il 15 novembre.

Espanol :

Discuta sus lecturas sobre los siguientes temas: humor el 13 de septiembre, productos locales el 11 de octubre y novela negra el 15 de noviembre.

