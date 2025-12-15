POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE Théâtre de l’Archipel Perpignan

POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE

Théâtre de l’Archipel Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 26

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-02-14 16:30:00

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-14 2026-02-15

Au théâtre de l’Archipel le Grenat, voici le retour du Cirque Aïtal qui nous avait enchanté avec À Ciel ouvert en 2024. Cette fois-ci, il a délaissé son chapiteau pour venir s’installer sur la grande scène de l’Archipel avec son spectacle mythique Pour le meilleur et pour le pire. Une variation jubilatoire sur le couple, en clin d’oeil à la Saint Valentin.

Théâtre de l’Archipel Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie

English :

Cirque Aïtal returns to the Théâtre de l’Archipel le Grenat, having delighted us with À Ciel ouvert in 2024. This time, they’ve left their big top to take to the Archipel?s main stage with their legendary show Pour le meilleur et pour le pire. A jubilant variation on the couple, in a nod to Valentine?s Day.

