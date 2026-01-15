Pour le meilleur et pour le rire 13005 MARSEILLE Marseille 5e Arrondissement

Pour le meilleur et pour le rire

Dimanche 8 mars 2026 de 20h30 à 21h30. 13005 MARSEILLE 111 rue de l'Olivier Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-08 20:30:00

fin : 2026-03-08 21:30:00

2026-03-08

Seul en scène, théâtre d’objet, mime, pour le meilleur et pour le rire un spectacle au théâtre Strapontin Marseille.Familles

Deux chaises , une table , une bouteille , trois verres et une mariée abandonnée le jour de ses noces. Dans ce seul en scène sans parole mais tout en corps, l’artiste raconte ses maux sans mots , avec poésie et espoir.



Une histoire d’amour illustrée par des objets, car eux ne brisent jamais un cœur humain.



Cette création oscille entre le mime, la danse et le cirque et navigue du rire aux larmes. Une création originale qui revisite le monde de l’enfance et de l’imaginaire.



Pour le meilleur et pour le rire est un seul en scène très dynamique et onirique qui touche aux thèmes universels de l’amour et de la femme enfant.



Compagnie Telmah okus pokus .

13005 MARSEILLE 111 rue de l’Olivier Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 25 97 85 08 theatrestrapontin@gmail.com

English :

Seul en scène, théâtre d?objet, mime, pour le meilleur et pour le rire a show at the Théâtre Strapontin Marseille.

