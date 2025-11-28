Pour le meilleur… Fronsac
Pour le meilleur… Fronsac vendredi 28 novembre 2025.
Pour le meilleur…
La Comédie de Libourne Fronsac Gironde
Tarif : 23 – 23 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-28 2025-11-29
Comment un vrai couple a survécu à l’arrivée de deux enfants en à peine deux ans ? Est-ce que La Pat’Patrouille a fait disparaître Céline Dion en mission ? Est-ce que Baby Shark a dévoré ACDC ? Beaucoup plus fatigués, mais toujours aussi déjantés, Arnaud et Gaëlle reviennent pour de nouvelles aventures, en famille et pour le meilleur…
Ensemble à la vie comme à la scène, Arnaud et Gaëlle partagent leur expérience de couple avec humour et autodérision. Leur énergie, leur sincérité et leur spontanéité font de ce spectacle un joli moment drôle et touchant. .
La Comédie de Libourne Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 74 03 15 lacomediedelibourne@gmail.com
