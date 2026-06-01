Pour le plaisir de la musique, La vacherie 27400, Sylvains-Lès-Moulins
Pour le plaisir de la musique, La vacherie 27400, Sylvains-Lès-Moulins dimanche 21 juin 2026.
Pour le plaisir de la musique Dimanche 21 juin, 18h00 La vacherie 27400 Eure
Places illimitées
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:00:00+02:00
C’est avec impatiente que les différents groupes vocaux vous attendent…Ça balance grave…crazy harmony…Len…Charlotte…et d’autres encore, venez les applaudir
Restauration sur place
La vacherie 27400 Rue de la mairie, 27400 Sylvains-Lès-Moulins 27400 Sylvains-les-Moulins Eure Normandie
C’est avec impatiente que les différents groupes vocaux vous attendent…Ça balance grave…crazy harmony…Len…Charlotte…et d’autres encore, venez les applaudir
©geland