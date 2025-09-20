Pour le plaisir de (re)jouer ! Maison des jeux Grenoble

Pour le plaisir de (re)jouer ! Maison des jeux Grenoble samedi 20 septembre 2025.

Pour le plaisir de (re)jouer ! Samedi 20 septembre, 09h30, 14h00 Maison des jeux Isère

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

La Maison des Jeux est une association qui œuvre pour la reconnaissance du jeu comme pratique culturelle. Dans cette dynamique, l’association fait découvrir le patrimoine ludique mondial grâce à sa recherche sur les jeux traditionnels de monde entier, mais aussi des jeux contemporains, ou encore met en place des espaces de jeux « sans règles ».

Venir à la maison des jeux permet de (re)trouver le plaisir de jouer !

Maison des jeux 48, quai de France, 38000 Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 76 43 28 36 http://www.maisondesjeux-grenoble.org Au pied du jardin des Dauphins, la Maison des Jeux propose des jeux de société pour tous. Jeux traditionnels du monde, des cinq continents, de l’Antiquité ou encore d’auteurs contemporains, d’adresse, de hasard ou de stratégie, des casse-têtes ainsi que des jeux pour les moins de 6 ans.

