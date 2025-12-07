Pour le sourire d’ ALVINA Somloire

Pour le sourire d’ ALVINA

route d’étusson Somloire Maine-et-Loire

Début : 2025-12-07 08:00:00

fin : 2025-12-07 10:00:00

2025-12-07

Le Dimanche 7 décembre 2025 à Somloire le véloce club cyclotouriste Somloirais et la Cerquoise amicale vélo s’associent pour l’association pour le sourire d’ ALVINA et organisent ensemble

une randonnée pédestre.

route d’étusson Somloire 49360 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 78 97 90 44 micheljosette.chupin@orange.fr

English :

On Sunday December 7, 2025 in Somloire, the véloce club cyclotouriste Somloirais and the Cerquoise amicale vélo are joining forces for the association pour le sourire d’ ALVINA and are organizing

a walking tour.

German :

Am Sonntag, den 7. Dezember 2025 in Somloire schließen sich der véloce club cyclotouriste Somloirais und die Cerquoise amicale vélo für den Verein pour le sourire d’ ALVINA zusammen und organisieren gemeinsam

eine Wanderung.

Italiano :

Domenica 7 dicembre 2025 a Somloire, il véloce club cyclotouriste Somloirais e la Cerquoise amicale vélo uniscono le forze per l’associazione pour le sourire d’ ALVINA e organizzano

un tour a piedi.

Espanol :

El domingo 7 de diciembre de 2025 en Somloire, el véloce club cyclotouriste Somloirais y la Cerquoise amicale vélo se unen por la association pour le sourire d’ ALVINA y organizan

un recorrido a pie.

