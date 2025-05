« POUR L’ÉQUILIBRE DU MONDE » – Laurens, 23 mai 2025 07:00, Laurens.

Avec l’association France Cuba Hérault

« Pour l’équilibre du monde » !! Collecte de médicaments et petit matériel médical en faveur de Cuba à 18h sous l’ancienne mairie de Laurens, suivi d’un pot de l’amitié.

« Pour l’équilibre du monde » !! Collecte de médicaments et petit matériel médical en faveur de Cuba à 18h sous l’ancienne mairie de Laurens, suivi d’un pot de l’amitié. .

Laurens 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 90 28 02

English :

With the France Cuba Hérault association

« Pour l’équilibre du monde »! Collection of medicines and small medical equipment for Cuba at 6pm under the old town hall in Laurens, followed by a friendly drink.

German :

Mit der Vereinigung France Cuba Hérault

« Für das Gleichgewicht der Welt »!!! Sammlung von Medikamenten und kleinen medizinischen Geräten für Kuba um 18 Uhr unter dem alten Rathaus von Laurens, anschließend Umtrunk.

Italiano :

Con l’associazione France Cuba Hérault

« Per un mondo equilibrato! Raccolta di medicinali e piccole attrezzature mediche per Cuba alle 18.00 sotto il vecchio municipio di Laurens, seguita da un aperitivo conviviale.

Espanol :

Con la asociación France Cuba Hérault

« ¡Por un mundo equilibrado! Recogida de medicamentos y pequeño material médico para Cuba a las 18h00 bajo el antiguo ayuntamiento de Laurens, seguida de una copa amistosa.

