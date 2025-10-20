Pour les 0-3 ans Eveil musical Amiens
Pour les 0-3 ans Eveil musical Amiens lundi 20 octobre 2025.
Pour les 0-3 ans Eveil musical
23 Place Notre-Dame Amiens Somme
Tarif : 5 – 5 –
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-20 10:00:00
fin : 2025-10-23 10:30:00
Date(s) :
2025-10-20 2025-10-23 2025-11-22 2025-12-06 2026-01-31 2026-02-18
Les animaux et la musique se font écho au cours de cet atelier pour les tout-petits !
Comptines, chansons et initiation aux instruments de musique rythment les premières expérimentations sonores de votre enfant.
Sur réservation bit.ly/CIAPamiens ou 03 22 22 58 98
Durée 30 min 5 .
23 Place Notre-Dame Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 22 58 90 patrimoine@amiens-metropole.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Pour les 0-3 ans Eveil musical Amiens a été mis à jour le 2025-08-26 par SIM Hauts-de-France OT D’AMIENS