Pour les 0-3 ans L’alphabet à hauteur de bout d’chou Amiens

Pour les 0-3 ans L'alphabet à hauteur de bout d'chou

23 Place Notre-Dame Amiens Somme

Début : 2025-09-27 10:00:00

fin : 2026-01-24 10:30:00

Date(s) :

2025-09-27 2025-10-18 2025-10-30 2025-11-08 2025-11-19 2025-11-29 2025-12-10 2026-01-14 2026-01-24 2026-01-28 2026-02-01

Visite sensorielle L'alphabet à hauteur de bout d'chou

Entrons dans un univers de découvertes ! Déambulation à petits pas, exploration tactile, composition et manipulation rythment ce moment de partage où les lettres se transforment.

Sur réservation bit.ly/CIAPamiens ou 03 22 22 58 98

Durée 30 min 5 .

23 Place Notre-Dame Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 22 58 90 patrimoine@amiens-metropole.com

