Amiens

Pour les 0-3 ans Mon petit concert

23 Place Notre-Dame Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 10:30:00

fin : 2026-04-08 11:00:00

Date(s) :

2026-04-08 2026-06-27

CONCERT-LECTURE

Faites vivre à votre enfant son premier concert de l’Orchestre de Picardie ! Dans une ambiance décontractée, un duo de musicien.ne.s de l’Orchestre de Picardie et une médiatrice culturelle du CIAP, invitent les tout-petits à une expérience unique mêlant musique et lecture pour dévoiler tous les secrets de nos animaux !

En partenariat avec l’Orchestre de Picardie

Sur réservation bit.ly/CIAPamiens ou 03 22 22 58 98

CONCERT-LECTURE

Faites vivre à votre enfant son premier concert de l’Orchestre de Picardie ! Dans une ambiance décontractée, un duo de musicien.ne.s de l’Orchestre de Picardie et une médiatrice culturelle du CIAP, invitent les tout-petits à une expérience unique mêlant musique et lecture pour dévoiler tous les secrets de nos animaux !

En partenariat avec l’Orchestre de Picardie

Sur réservation bit.ly/CIAPamiens ou 03 22 22 58 98 .

23 Place Notre-Dame Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 22 58 90 patrimoine@amiens-metropole.com

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English :

CONCERT-READING

Give your child his or her first concert with the Orchestre de Picardie! In a relaxed atmosphere, a duo of musicians from the Orchestre de Picardie and a CIAP cultural mediator invite little ones to a unique experience combining music and reading to reveal all the secrets of our animals!

In partnership with the Orchestre de Picardie

By reservation: bit.ly/CIAPamiens or 03 22 22 58 98

L’événement Pour les 0-3 ans Mon petit concert Amiens a été mis à jour le 2025-08-26 par OT D’AMIENS