Pour les 0-3 ans Mon petit concert Amiens
Pour les 0-3 ans Mon petit concert Amiens mercredi 8 avril 2026.
Amiens
Pour les 0-3 ans Mon petit concert
23 Place Notre-Dame Amiens Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 10:30:00
fin : 2026-04-08 11:00:00
Date(s) :
2026-04-08 2026-06-27
CONCERT-LECTURE
Faites vivre à votre enfant son premier concert de l’Orchestre de Picardie ! Dans une ambiance décontractée, un duo de musicien.ne.s de l’Orchestre de Picardie et une médiatrice culturelle du CIAP, invitent les tout-petits à une expérience unique mêlant musique et lecture pour dévoiler tous les secrets de nos animaux !
En partenariat avec l’Orchestre de Picardie
Sur réservation bit.ly/CIAPamiens ou 03 22 22 58 98
CONCERT-LECTURE
Faites vivre à votre enfant son premier concert de l’Orchestre de Picardie ! Dans une ambiance décontractée, un duo de musicien.ne.s de l’Orchestre de Picardie et une médiatrice culturelle du CIAP, invitent les tout-petits à une expérience unique mêlant musique et lecture pour dévoiler tous les secrets de nos animaux !
En partenariat avec l’Orchestre de Picardie
Sur réservation bit.ly/CIAPamiens ou 03 22 22 58 98 .
23 Place Notre-Dame Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 22 58 90 patrimoine@amiens-metropole.com
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English :
CONCERT-READING
Give your child his or her first concert with the Orchestre de Picardie! In a relaxed atmosphere, a duo of musicians from the Orchestre de Picardie and a CIAP cultural mediator invite little ones to a unique experience combining music and reading to reveal all the secrets of our animals!
In partnership with the Orchestre de Picardie
By reservation: bit.ly/CIAPamiens or 03 22 22 58 98
L’événement Pour les 0-3 ans Mon petit concert Amiens a été mis à jour le 2025-08-26 par OT D’AMIENS
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