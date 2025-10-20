Pour les 3-6 ans Eveil musical Amiens

Pour les 3-6 ans Eveil musical Amiens lundi 20 octobre 2025.

Pour les 3-6 ans Eveil musical

23 Place Notre-Dame Amiens Somme

Tarif : 5 – 5 –

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-20 11:00:00

fin : 2025-10-20 11:45:00

Date(s) :

2025-10-20 2025-10-23 2025-11-22 2025-12-06 2026-01-31 2026-02-18

Votre enfant aime chanter, produire des sons ou créer de la musique avec tout objet ? Cet atelier est l’occasion pour lui de parfaire sa pratique en découvrant de nouvelles comptines et instruments de musique. De quoi créer de futures vocations !

RDV à 11h

Durée 45 min.

Sur réservation bit.ly/CIAPamiens ou 03 22 22 58 98 5 .

23 Place Notre-Dame Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 22 58 90 patrimoine@amiens-metropole.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Pour les 3-6 ans Eveil musical Amiens a été mis à jour le 2025-08-26 par SIM Hauts-de-France OT D’AMIENS